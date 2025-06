Exposition «Immersion» à la bibliothèque Madeleine-Doyon

L'artiste-peintre, Diane Turcotte présente son exposition Immersion, à la salle Desjardins de la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville.

La Beauceronne, inspirée par les saisons, la beauté du monde et ses émotions, offre une rencontre sensible où l’art se lit autant qu’il se contemple. «Peindre est devenu une passion dévorante. J’ai beaucoup de plaisir à jouer avec les couleurs, le figuratif et l’abstrait. Chaque toile est une partie de mon cœur», confie Diane Turcotte.

Cette exposition gratuite propose une sélection d’œuvres tantôt abstraites, tantôt figuratives, témoignant d’une démarche authentique et profondément humaine. Une invitation à la contemplation, au dialogue intérieur et à la découverte de l’âme d’une artiste qui crée avec générosité.

Les oeuvres seront accessibles jusqu'au 26 août, durant les heures d'ouverture de la bibliothèque.

Club de lecture TD 2025

Jusqu'au 20 juin, les parents sont invités à inscrire leurs enfants de 6 à 12 ans au Club de lecture TD, de la bibliothèque Madeleine-Doyon qui débutera le 25 juin.

Plusieurs surprises attendent les participants ainsi que la possibilité de participer à l’activité récompense à la fin de l’été (après avoir lu au moins 10 livres). C’est gratuit et les places sont limitées. Les enfants doivent être résidents de Beauceville et avoir leur carte à la bibliothèque. Les inscriptions se font par courriel ([email protected]), au téléphone (418-774-9137) ou en personne sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Journée mondiale du tricot

La Journée mondiale du tricot sera célébrée en public à Beauceville, en collaboration avec le Cercle de Fermières.

De 10 h 30 à 14 h, le dimanche 22 juin, venez tricoter ensemble à la Cité sportive Rotary. Apportez vos aiguilles et tricots, votre chaise, votre gourde d’eau, et surtout, votre bonne

humeur!