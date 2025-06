Festival beauceron de l’érable: Amélie St-Hilaire passe le flambeau

C'est avec «le cœur léger et le sentiment du devoir accompli» qu'Amélie St-Hilaire a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, qu’elle quittait son poste de présidente du Festival beauceron de l’érable.

«J’ai adoré mon expérience. J’ai eu le privilège de côtoyer des gens formidables, passionnés, qui ont à cœur le rayonnement de notre région, la Beauce. Je tiens à les remercier chaleureusement», a-t-elle déclaré.

Pendant les quatre années sous sa direction, le festival a pris un nouvel élan, avec une formule revisitée, une structure plus efficace, et une gestion rigoureuse. Elle évalue que cela a permis d’en faire un événement «rentable, rassembleur et profondément apprécié de la population. L’événement a su reconnecter avec la communauté et retrouver sa place dans le paysage culturel beauceron».

Maintenant, Amélie St-Hilaire veut passer le flambeau et lance un appel à la relève.

«Je tends la main à une nouvelle équipe. Le festival repose sur des bases solides, est vivant, il a de l’élan. Je pars avec confiance, convaincue qu’une nouvelle génération saura poursuivre l’aventure et y insuffler sa propre couleur», a conclu la femmes d'affaires.

Pour toute question ou pour manifester votre intérêt: [email protected]