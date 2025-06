Une rétrospective dédiée au peintre Jean-Luc Grondin à Saint-Georges

L’organisme Art en Beauce LA COLLECTION présente cet été une exposition rétrospective consacrée à l’artiste peintre Jean-Luc Grondin (1938–2023), originaire de Saint-Gédéon-de-Beauce.

Intitulée Jean-Luc Grondin – sa vie, son œuvre, l’exposition est accessible jusqu’au 17 août dans la Salle Louis-Jobin du Centre culturel Marie-Fitzbach, à Saint-Georges.

Réputé pour ses représentations d’oiseaux d’une grande précision, Jean-Luc Grondin s’est distingué par une approche minutieuse et naturaliste, saluée autant au Québec qu’à l’international. Ses œuvres rendent hommage à la beauté et à la diversité de la faune aviaire québécoise, captant avec sensibilité le mouvement, la lumière et le détail.

Grâce à la collaboration de collectionneurs privés et de la famille de l’artiste, plus d’une vingtaine de pièces sont exposées, accompagnées d’archives vidéo inédites et d’objets liés à sa pratique, dont des timbres illustrés par l’artiste lui-même.

L’exposition culminera le 17 août à 14 h par une table ronde réunissant proches, spécialistes et admirateurs pour discuter de l’héritage artistique de Jean-Luc Grondin.

L’activité sera enregistrée sous forme de balado, afin d’en conserver la mémoire et de la rendre accessible à un plus large public. Cette initiative est soutenue financièrement par l’Entente de développement culturel de la MRC de Beauce-Sartigan.