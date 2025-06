La MRC des Etchemins lance sa programmation estivale des Sorties musicales

La MRC des Etchemins a dévoilé, ce vendredi 27 juin la programmation 2025 des Sorties musicales des Etchemins, qui se tiendront tout l’été de fin juin à septembre dans plusieurs municipalités du territoire.

Plus d’une quarantaine de spectacles gratuits sont prévus, offrant aux résidents et visiteurs l’occasion de découvrir des artistes de la relève et des musiciens établis, dans une atmosphère conviviale et estivale.

Les spectacles seront présentés dans de nombreux lieux extérieurs, comme des parcs municipaux, des gazebos et des places publiques, avec une programmation variée qui va du country au folk, en passant par la musique traditionnelle, le rock, le jazz et des soirées familiales adaptées aux plus jeunes.

Parmi les premiers rendez-vous annoncés :

• 27 juin à Saint-Camille-de-Lellis avec Pierre-Luc Bolduc (19 h 30) et à Saint-Zacharie avec The Gougou Family and Friends (18 h).

• 1er juillet à Saint-Prosper avec Super Mélodie et son Orgue Barbarie pour une soirée familiale.

• 3 juillet à Sainte-Aurélie avec une soirée de danse country animée par Sylvie Roy et Bernard Tremblay.

• 5 juillet à Sainte-Rose-de-Watford avec The Jackbirds (20 h 30).

Le calendrier complet s’étend jusqu’à septembre, avec des prestations à Lac-Etchemin, Saint-Magloire, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Cyprien et d’autres localités. L’initiative vise à soutenir la culture locale, à favoriser les rencontres et à offrir des occasions gratuites de divertissement aux familles et aux amateurs de musique de la région.

La programmation détaillée, incluant les dates, lieux et artistes invités, est accessible sur le site de la MRC des Etchemins.