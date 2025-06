Une toute première politique culturelle pour la Nouvelle-Beauce

Commencés en 2021, les travaux pour réaliser la toute première politique culturelle de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont connu leur aboutissement, hier soir, avec le dévoilement du document final.

Le tout s'est effectué à l’Espace culture Frampton, en présence de Gaétan Vachon, préfet de la MRC et du comité de pilotage de l'organisme paramunicipal et d’intervenants culturels et municipaux du territoire, qui ont élaboré les paramètres.

La politique repose sur quatre grandes orientations:

— appuyer les projets locaux en culture, en arts et en patrimoine;

— accroître la diffusion des activités culturelles sur l’ensemble du territoire;

— mettre en valeur les lieux publics et les paysages comme espaces d’expression;

— favoriser la concertation entre les différents milieux concernés.

«La culture était déjà bien présente chez nous grâce à nos artistes, nos organismes, nos bénévoles et nos municipalités. Avec cette politique, on vient leur donner un appui de plus pour que la culture soit accessible à tout le monde et que chacun puisse en profiter et s’impliquer», a déclaré le préfet Vachon.

La mise en œuvre de cette politique a pu être réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel. Le document est disponible en ligne sur le site web de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Enfin, pour clore la soirée de lancement, les personnes présentes ont pu entendre une prestation musicale de l'artiste Gilles Perreault.