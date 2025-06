C'est la Fête du Canada demain à Saint-Georges

La solidarité et le respect étaient à l'honneur lors de la compétition d'hommes forts organisée ce samedi après-midi au Festi-Fun de Saint-Martin. Onze Beaucerons se sont affrontés sur un terrain légèrement en pente au Centre Sportif Multifonctionnel Matra. Ils devaient porter une brouette de plus en plus lourde, et ce, sur une distance de 12 ...