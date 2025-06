Solidarité et amusement au Festi-Fun de Saint-Martin

La solidarité et le respect étaient à l'honneur lors de la compétition d'hommes forts organisée ce samedi après-midi au Festi-Fun de Saint-Martin.

Onze Beaucerons se sont affrontés sur un terrain légèrement en pente au Centre Sportif Multifonctionnel Matra. Ils devaient porter une brouette de plus en plus lourde, et ce, sur une distance de 12 pieds. Tous étaient largement encouragés par les familles présentes sur place.

Alors qu'il vivait sa première expérience, Chayton Bourque a remporté la compétition en soulevant 1 380 lbs. À 19 ans, il s'entraîne régulièrement à la salle de sport. « Mon père et son cousin en ont déjà fait (des compétitions d'hommes forts) alors ce sont eux qui m'ont coaché un peu aujourd'hui », a expliqué le gagnant à EnBeauce.com, qui ne pensait pas pouvoir soulever plus de 1 000 lbs.

Parmi les participants, notons aussi la présence d'un homme de 69 ans qui a réussi à se rendre jusqu'à 1 310 lbs.

Autres activités

Si les activités sportives du Festi-Fun ont été compromises à cause la pluie, les animations intérieures ont fait le bonheur des enfants. Des jeux gonflables et d'autres animations se tenaient tout au long de l'après-midi à l'intérieur de l'aréna.

Quelques courageux ont tout même joué au Dek hockey et à la balle donnée.

Des concerts se tiendront toute la soirée et quelques activités seront également présentées ce dimanche, notamment de la danse country en après-midi.