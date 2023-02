Madeleine Gobeil, une jeune journaliste en environnement

Madeleine Gobeil, une résidente de Sainte-Marie, se trouve dans la troisième cohorte du Laboratoire des jeunes journalistes en environnement qui collaborent avec la Fondation Monique-Fitz-Back et Unpointcinq.

Ces dix jeunes, de la première à la quatrième année du secondaire, provenant de six régions du Québec, couvriront l’action climatique dans leurs communautés respectives. Pour sa part, Madeleine étudie présentement en secondaire 3 à l’École Jésus-Marie de Beauceville.

« Je suis jeune, éco anxieuse et désespérément à la recherche d’un moyen de me faire entendre. Au quotidien, j’essaie de faire une différence dans mon milieu, en instaurant un système de compostage dans mon école ou en m'impliquant au sein du comité d’environnement. À la maison, nous cherchons plusieurs façons de réduire notre empreinte écologique et de réels efforts sont faits. Ce sont de beaux projets, mais je me sens limitée. Il y a plus à faire que de s’acheter des brosses à dents en bambou ou de recycler, et je cherche des moyens concrets d’en faire plus », a mentionné la jeune fille dans sa présentation sur le site internet du programme.

Madeleine souhaite s'impliquer parce qu'elle s'inquiète des nombreuses personnes à travers le monde qui n'ont pas vraiment conscience de la crise climatique actuelle. De plus, elle voudrait trouver des solutions simples et efficaces à proposer aux dirigeants et mobiliser les jeunes. Elle devrait écrire deux articles au cours de l'année, tout comme chacune de ses camarades.

Campagne de mobilisation

C’est à travers la campagne de mobilisation sur les changements climatiques Sors de ta bulle que les jeunes journalistes bénéficieront d’une formation et d’un encadrement professionnels de la part des deux organisations. Ils pratiqueront le journalisme de solutions afin de créer des contenus par et pour les jeunes portant sur des initiatives inspirantes de lutte et d’adaptation aux changements climatiques. Ces contenus seront diffusés sur Unpointcinq.ca et relayés sur sorsdetabulle.com.

L’implication de ces jeunes journalistes contribuera assurément à mieux informer et sensibiliser le public à l’importance d’agir pour lutter contre les changements climatiques. C'est cette génération qui bâtira le Québec de demain, un Québec à leur image, un Québec plus vert.