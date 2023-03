Beauceville: la pelle amphibie a parcouru 8,2 km

La pelle amphibie, ou « pelle grenouille », a été mise à l'eau à Beauceville samedi dernier, le 18 mars, vers 10 h 30 et après 60 heures de travail, elle a terminé ce lundi à 22 h 30.

Les travaux d’affaiblissement du couvert de glace ont débuté au sud de l’embouchure de la rivière des Plante pour se rendre 8,2 kilomètres plus loin. Notons que c'est 4,5 kilomètres de plus que l’an passé.

L'objectif est tout d'abord de fragiliser le couvert de glace. Une fois la tranchée effectuée, elle sert alors de soupape pour laisser passer l’eau plus facilement.

« La glace était beaucoup moins solide que l’an passé. Par contre, l’épaisseur se ressemblait. Cette année le niveau d’eau dans la rivière est très bas, les glaces sont très près du lit de la rivière », a expliqué la ville de Beauceville dans un courriel envoyé à EnBeauce.com. « Une particularité que les opérateurs de la pelle ont remarqué est qu’il y a beaucoup de frasil. » Il s'agit de fragments de glace.

La ville précise que le niveau actuel de la rivière est sans risque (en date du 23 mars à 15 h 45). « Évidemment, Dame Nature a un rôle majeur dans le déroulement de la fonte printanière et du comportent de la rivière et des glaces. Plus le couvert de glace va s’effriter et s’amincir de Beauceville vers le nord, plus il y a de chance que les glaces circulent sans causer d’embâcles. »

Découvrez les images prises par notre photojournaliste Jessy Pouliot, lorsque la pelle était à l'oeuvre.