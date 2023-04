Hydro-Québec s'équipe de nouveaux véhicules utilitaires électriques

Hydro-Québec s'équipe de nouveaux véhicules utilitaires de type atelier-mobile sur un châssis de camion électrique livré par Maxi Métal, une entreprise de Saint-Georges.

La livraison de ces deux camions représente les premiers de dix véhicules utilitaires électriques de ce type qui seront produits pour Hydro-Québec en 2023.

« Notre organisation a connu une croissance importante au cours des dernières années, et la trajectoire de notre croissance ne fera que se poursuivre. Ceci nécessitera l'ajout de monteurs de lignes et de personnel d'entretien du réseau qui auront besoin de plus de véhicules de service, et ceci au-dessus de nos besoins réguliers en matière de renouvellement de la flotte », a déclaré François Barrette, directeur des services de transport d'Hydro-Québec. « Nous sommes impliqués dans la recherche et le développement de véhicules électriques depuis 30 ans, et nous sommes heureux d'avoir l'opportunité d'intégrer un châssis électrique dans la production de nos nouveaux véhicules utilitaires. Notre objectif est d'électrifier et de décarboner chaque fois que nous en avons l'occasion, dans tous les segments de notre flotte ».

Le modèle de camion de service MAXIMETAL d'Hydro-Québec sera doté d'un châssis International eMV d'un MTAC de 33 000 lb, alimenté par un moteur électrique TM4 et un bloc-batterie d'une autonomie de 216 kilomètres. La carrosserie de 20 pieds, conçue sur mesure, sera équipée d'un système de chauffage et de climatisation ainsi que d'une isolation en polyuréthane pour les climats extrêmes. L'aménagement du camion comprendra des armoires sur mesure, des coffres à outils et des établis, ainsi qu'une découpe de la cabine pour un accès direct à l'aire de service sans avoir à sortir du véhicule.