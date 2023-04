Plus de 760 000 $ pour améliorer la gestion des matières résiduelles en Chaudière-Appalaches

Une somme de 764 075 $ sera investie en trois ans pour la concrétisation de l’Entente sectorielle de développement portant sur l’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) en gestion de matières résiduelles (GMR) en Chaudière-Appalaches. Celle-ci a pour objectif d’améliorer les pratiques en GMR sur le territoire.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les neuf MRC de la région et la Ville de Lévis, ainsi que le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA). Ce dernier agit en tant qu’organisme porteur du projet.

« Grâce à la participation financière de notre gouvernement, la sensibilisation et l’éducation concernant les matières résiduelles seront bonifiées. Ainsi, l’entente favorisera l’atteinte des objectifs mis de l’avant dans les plans de gestion des matières résiduelles des MRC et de la Ville de Lévis. Nos collectivités seront mieux outillées pour faire le tri des matières qui vont au bac bleu, au bac brun ou au compost, mais aussi de celles qui doivent se diriger vers d’autres points de dépôt, comme les écocentres », a mentionné Bernard Drainville, ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Le projet Réduire l’enfouissement, c’est maintenant! produira et diffusera du contenu sur des sujets priorisés par les partenaires, comme les trucs du bac bleu, quoi faire avec les résidus domestiques dangereux (RDD), les coûts réels de nos lieux d’enfouissement, la diminution du gaspillage alimentaire, la réduction à la source et le compostage.

Plusieurs fois par année, des campagnes régionales seront diffusées dans les hebdos et sur les ondes des radios qui couvrent les territoires de la région. La première campagne régionale sera lancée au début du mois de mai et portera sur les nombreux services rendus par les écocentres.

Des publications régulières de vidéos sur la page Facebook du projet appuieront les campagnes régionales, mais présenteront aussi des contenus sur plusieurs autres sujets pertinents en GMR.

De plus, à l’automne 2023, Réduire l’enfouissement, c’est maintenant! coordonnera un évènement qui permettra à des industries, commerces et institutions de notre région de partager de bonnes pratiques en GMR.

Enfin, les citoyens de Chaudière-Appalaches peuvent déjà trouver sur le site Web du projet, à l’adresse reduirelenfouissement.ca, plusieurs documents et liens utiles pour les aider à mieux gérer leurs déchets et quelques vidéos d’informations. Aussi, des animations de kiosques d’informations sur les GMR seront offertes lors de certains évènements publics, ainsi que des chroniques radio pour les diffuseurs qui le désireront.

Au total, les MRC et la Ville de Lévis y investiront 96 300 $ en 3 ans.