Saint-Lambert-de-Lauzon: retirer de l'asphalte pour revenir aux surfaces végétales

La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, aux côtés du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA), réalisera cet automne un site Sous les pavés au parc du Détroit de la Chaudière.

Le projet consiste à retirer à la main un minimum de 100 m2 d’asphalte afin de le remplacer par des surfaces perméables et végétalisées, telles que des plantations d’arbustes et de fleurs, tout en suivant un processus d’urbanisme participatif.

« Des réflexions étaient déjà entamées concernant le parc du Détroit de la Chaudière, qui est positionné à la porte d’entrée de la Beauce. On y retrouve des arbres matures et le parc offre une vue magnifique sur le détroit de la Chaudière. En raison de son emplacement stratégique, le parc possède un potentiel incroyable, alors la question se posait : quoi faire avec l’asphalte inutilisé ? Donc, selon les recommandations de notre comité citoyens de l’environnement, nous avons décidé de nous lancer dans le projet Sous les pavés avec le CRECA », explique Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon.

L'initiative s’inscrit parfaitement dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques. Bien que Saint-Lambert-de-Lauzon soit localisé en milieu périurbain, la municipalité n’est pas exempte d’îlots de chaleur sur son territoire.

De plus, l’accès à des espaces verts de proximité et l’augmentation de surfaces végétales contribue au bien-être des individus et des communautés. D’autre part, la gestion durable des eaux pluviales jouera un rôle important dans le projet puisque le site est localisé aux abords de la rivière Chaudière.

« En plus d’accroître la biodiversité du site, les végétaux qui remplaceront l’asphalte retiré permettront à l’eau de ruissellement de pénétrer dans le sol librement pour être filtrée de manière naturelle », mentionne Véronique Brochu, présidente du CRECA. M. Dumais renchérit en mentionnant que « C’est une réalité aujourd’hui, il faut s’adapter aux changements climatiques. Le conseil et l’administration municipale sont conscients des enjeux et nous souhaitons contribuer positivement afin d’atténuer les impacts, le tout, en impliquant notre communauté. »

Au cours des prochaines semaines, le CRECA et la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon iront à la rencontre de la population afin de réaliser un plan du site à leur image et répondant à leurs besoins.

La population sera ensuite appelée à agir de manière concrète sur l’adaptation aux changements climatiques en mettant l’épaule à la roue lors des journées de dépavage et de plantation qui auront lieu à l’automne 2023.