L'Île ronde fermée à Beauceville

Environnement Canada a émis aujourd'hui une veille d'orages violents cet après-midi et ce soir en vigueur pour les territoires de la Beauce et des Etchemins. Les conditions sont propices à la formation de rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. La très grosse grêle peut endommager des biens, briser des fenêtres, ...