Les feux de camp causent 60 feux de forêt chaque année

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) souhaite déboulonner certains mythes au sujet des feux de camp.

L’organisation rappelle notamment que les feux de camp mal éteints causent en moyenne 60 incendies de forêt chaque année et que certains gestes simples peuvent faire une grande différence.

À cet égard, trop de gens croient toujours que leur feu s’éteindra de lui-même lorsqu’il ne reste que des braises. Pourtant, un feu peut renaître de ses cendres et causer beaucoup de dommages. La SOPFEU souligne que chaque geste responsable est essentiel à la prévention des feux de végétation, et tient à rappeler certaines règles de sécurité afin de prévenir l’éclosion de nouveaux brasiers.

Pour un feu de camp sécuritaire :

Vérifier auprès de la SOPFEU, du terrain de camping ou de la municipalité si les feux à ciel ouvert sont permis;

S’il n’y a pas d’emplacement désigné pour un feu de camp, dégager le sol de toute matière combustible (herbe, brindilles, feuilles mortes);

Éviter de faire un feu si le vent souffle à plus de 20 km/h;

Allumer un feu d’une dimension maximale d’un mètre par un mètre;

Effectuer une surveillance constante et conserver de l’eau à proximité;

Éteindre complètement le feu avec de l’eau.

La SOPFEU recommande d’éteindre complètement son feu avant de quitter les lieux. Pour ce faire, il faut l’arroser abondamment en mélangeant bien les braises. Recommencer au besoin jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune source de chaleur, en touchant les cendres avec les mains. Avec un peu de vent, il n’est pas rare qu’un feu renaisse de ses cendres, et ce même quelques heures après l’avoir éteint.

L’organisme de protection rappelle également qu’au Québec, le Règlement sur la protection des forêts stipule qu’il est obligatoire de rester sur les lieux et d’assurer une surveillance jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint.

La SOPFEU invite les citoyens à consulter son site internet, dans la section Feux de camp. Des trucs et conseils permettront à tous d’adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de mieux protéger les forêts. Il est également possible de consulter la carte interactive sur le site internet de la SOPFEU et de télécharger l’application mobile disponible sur IOS et Android pour demeurer informé partout, en tout temps.