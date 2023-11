Le Comité de bassin de la rivière Chaudière lance un appel au ministre de l'Environnement

Voir la galerie de photos

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a envoyé, le 19 octobre dernier, une lettre au ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette afin de lui partager les préoccupations de ses acteurs sur le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Le but de cette lettre est de demander plus d'informations sur le projet afin d'étudier son impact, ou non, sur l'environnement et notamment sur la rivière Chaudière.

« On s'adresse directement au ministre Benoit Charette, car on a une portion de notre revenu qui vient du ministère de l'Environnement. On s'adresse à lui afin qu'il puisse nous appuyer et nous soutenir afin de réaliser ce mandat et cette mission, qui est donnée par le ministère », a lancé Véronique Brochu, directrice générale du Cobaric.

De plus, le Cobaric demande à pouvoir analyser l'eau de la Chaudière au plus près de la zone des travaux, afin de pouvoir dresser un portait réaliste de la rivière Chaudière durant les travaux.

« Il y a des stations de suivi le long de la rivière Chaudière en continu depuis plusieurs années. Par contre, il n'y a pas de station prévue avant le projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'information pour savoir comment est l'eau avant le projet, puis comment elle est pendant puis après le projet », a ajouté Véronique Brochu.

Parmi les demandes, le Cobaric a fait savoir qu'il aimerait aussi avoir accès à l'agent de liaison qui aura un accès à certains documents durant les travaux afin de faire un suivi.

Cela confirme également les craintes de quelques municipalités de la Beauce qui ont fait savoir qu'ils aimeraient plus d'informations sur les risques éventuels pour la rivière Chaudière d'un tel projet.

Pour en savoir plus, visionnez ci-dessus l'entrevue complète avec Véronique Brochu.