Frontenac conteste les résultats hydrogéologiques de Transports Canada

Environnement Canada a émis un bulletin météo spécial concernant l'arrivée d'une tempête majeure sur la province dans la nuit de samedi. Pour la Beauce, on prévoit de la neige forte laissant une accumulation totale de 15 à 20 centimètres, des vents forts et de la poudrerie. Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé. Ennuagement vers minuit ...