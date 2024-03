Pêche: deux projets beaucerons reçoivent une bourse

Deux projets beaucerons se trouvent parmi les récipiendaires d’une aide financière d’un montant de 200 000 $ remise par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, dans le cadre de la mesure visant à accroître l’accessibilité de la pratique de la pêche sportive au Québec.

Cette somme de 100 000 $ par an pour les années financières 2023-2024 et 2024-2025 permettra de soutenir le programme de bourses destiné à la pêche d’hiver.

En ce sens, la Société beauceronne de gestion faunique inc. (Zec Jaro) a été retenue pour son projet visant à mettre en valeur de la pêche hivernale à la truite mouchetée auprès des familles de la région. Puis, l'Association chasse et pêche du Lac Abénaquis a obtenu ce financement pour son Festival de pêche blanche.

L’objectif principal de ce programme de bourses est d’encourager et de soutenir le développement d’une offre de services et d’activités variées autour des événements de pêche d’hiver, et ce, de façon à intéresser les familles et les non-initiés à cette activité qui fait partie du patrimoine collectif québécois.

Chaque projet a donc été soumis à une évaluation portant sur plusieurs critères, dont la nouveauté et la pérennité de l’événement ainsi que l’offre d’activités complémentaires à la pêche.

Voici les 29 projets sélectionnés (sur 71 proposés) qui ont reçu une bourse cet hiver:

Association des Pêcheurs d'Éperlans de la Rivière Rimouski (APERR)

Journées découverte – pêche sur la banquise!

OBVRLY

Initiation à la pêche hivernale avec l'OBVRLY (2 activités)

Moucheurs sans frontières (Speyrit)

Service d’initiation à la pêche blanche

Association chasse et pêche de Val-d'Or (ACPVD)

Initiation à la pêche hivernale des écoliers et jeunes du grand public

Collectif Territoire

Initiation à la pêche blanche

Cosmatik inc. (Poule des Bois)

Poule Académie / Pêche au Fjord à la relâche

Municipalité de Saint-Siméon

Festival de la pêche blanche

Ligue des Cadets de l'air du Canada - Escadron 500 Outaouais

Hameçons d’Hiver 500 Sans limites: Dynamiser et valoriser la pêche de demain

Association chasse et pêche de Forestville inc. (Zec)

Pêche blanche Zec Forestville

Vent de la Savane inc.

Activité Hivernale de la Relève VDLS

Groupe AIM inc.

Pêche blanche en familles et classes découvertes hivernales

Domaine du Lac Parent

Carnaval de pêche du Domaine du Lac Parent

Ville de Lebel-sur-Quévillon

Initiation à la pêche blanche

Eastern Canadian Outfitters / Pourvoirie Mer Bleue

Introduction à la pêche blanche (pêche blanche 101)

Ville de Rivière-Rouge

On relâche à la pêche blanche

Association chasse et pêche du Lac Abénaquis

Festival de pêche blanche du Lac Abénaquis

TERFA-Réserve Faunique Duchénier

Classes découvertes hivernales et pêche blanche

Bureau d'écologie appliquée

Initiation à la pêche sur glace auprès de jeunes de différents milieux

Club eau-bois Métabetchouan

Cabane à pêche communautaire

Société beauceronne de gestion faunique inc. (Zec Jaro)

Mise en valeur de la pêche hivernale à la truite mouchetée auprès des familles de la région.

Association des pêcheurs et chasseurs des Cèdres

Journées écoles primaires

Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre (AFC)

Cliniques éducatives

Assoc. c.p. trappeurs et archers de La Petite Nation - ACPTA

Fête de la pêche hivernale (en collaboration avec les Fééries de Duhamel)

Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau - G3E

Pêche sur glace au Délaissé

Bassin versant Saint-Maurice (BVSM)

Initiation à la pêche hivernale sur la rivière Saint-Maurice

Association Sportive Sainte-Marie inc. (Zec La Boiteuse)

Journée familiale pêche blanche

Fish'n Fils

Initiation Hiver 2024

Association sportive du Gros Brochet inc (Zec Gros Brochet)

Initiation à la pêche blanche

École St-François (CPPQ)

Le Québec au Grand Air