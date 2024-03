Espèces en péril: accord de contribution entre l'UPA Chaudière-Appalaches et Environnement Canada

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches vient d’annoncer la conclusion d’une entente de financement de 158 630 $ avec Environnement et Changement climatique Canada pour la mise en place d’un projet dans le cadre du programme de Partenariat relatif aux espèces en péril présentes sur les terres agricoles (PEPTA).

D’une durée de trois ans, ce projet de l’UPA régionale vise à accroître la qualité et la quantité d'habitats disponibles pour une dizaine d'espèces en péril ciblées, dont l’hirondelle rustique, la chauve-souris brune et le papillon monarque, fréquentant des habitats associés au milieu agricole de la région de la Chaudière-Appalaches.

« Les terres agricoles aident au maintien de la biodiversité et inversement, la biodiversité sert à bien le milieu agricole. Cette entente ainsi que cet investissement permettront à nos agricultrices et agriculteurs d’accroître la qualité et la quantité d’habitats sur des parcelles de terre marginale, parfois même inexploitables. Nous sommes heureux d’être l’un des partenaires majeurs du gouvernement fédéral dans ses efforts pour favoriser le rétablissement d’espèces en péril au pays », a mentionné James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

De plus, cette contribution permettra de bonifier les critères d’admissibilité au programme ALUS Chaudière Appalaches qui, rappelons-le, vise la mise en œuvre d’aménagements et de bonnes pratiques de gestion écosystémiques, en collaboration avec les productrices et les producteurs.