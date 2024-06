Les entreprises invitées à emboîter le pas à Plantation Mirage

Les entreprises de la région sont invitées à emboîter le pas à Plantation Mirage, qui a pour mission d’aider les producteurs forestiers de la Beauce à effectuer du reboisement adapté aux changements climatiques.

C'est le défi qui a été lancé par le président du manufacturier de planchers de bois franc de Saint-Georges, alors que débute la 3e année du partenariat avec l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) pour mener à terme des projets en ce sens.

« Est-ce que d’autres entreprises de la Beauce voudraient participer à l’initiative et ainsi avoir un effet de levier encore plus important en regard de l’adaptation aux changements climatiques? Le défi vous est lancé », a déclaré Pierre Thabet, qui a institué au sein de sa compagnie un programme de valorisation de ses employés et de l’environnement régional.

Le tout premier projet de Plantation Mirage, en 2022, a ciblé une remise en production d’un site issu d’un ancien pâturage et d’une coupe finale, à proximité d’une érablière, sur la Ferme Home SENC à Saint-Frédéric. L'endroit Il a été reboisé avec des essences adaptées aux changements climatiques (érable, chêne, noyer et pin). La localisation des essences a été priorisée en fonction du type de drainage, du sol et de la topographie.

Le deuxième projet, mené à Saint-Victor en 2023, prévoyait la récolte par quatre trouées d’une superficie de l’équivalent d’une à deux hauteurs d’arbres, afin d’avoir des conditions d’ombre dans le peuplement. Le site a ensuite été reboisé, encore là avec des essences adaptées aux changements climatiques, dans ce cas-ci érable, chêne et cerisier tardif.

Le troisième projet est en réalisation cette année à Saints-Anges. Une coupe partielle de plus forte intensité a été effectuée dans une plantation, qui est à 10 ans de l’âge de maturité. Des trouées et conditions d’ombre sont donc présentes dans le peuplement. Un reboisement sous couvert sera effectué avec du chêne, du cerisier tardif, de l'érable rouge et du tilleul.

Pierre Thabet signale que les aménagements sont gérés de façon efficiente, en regard de l’enveloppe budgétaire investie et des projets ciblés. Il estime que la clé du succès réside dans la volonté d'un propriétaire terrien à s’investir dans le projet en temps et argent, au fil des ans.

« Le secteur forestier doit adapter ses pratiques aux changements climatiques. Nous souhaitons aller au delà de la plantation conventionnelle d’épinette blanche et diversifier le choix des essences plantées. Une telle approche n’est pas encore bien soutenue par les programmes de mise en valeur provinciaux, alors que de telles plantations exigent des coûts plus élevés », explique de son côté Jérôme Lapointe, qui agit comme directeur des services forestiers à l’APBB.

C'est d'ailleurs lui que les entreprises, qui voudraient devenir partenaires de l'initiative Mirage, doivent contacter à l’APBB (418 228-5110, poste 110).