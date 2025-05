Retour du programme incitatif de verdissement à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges relance son programme incitatif de verdissement qui s’adresse tant aux commerces, aux industries qu’aux institutions de son territoire.

Le but de ce programme est d’inviter ses citoyens corporatifs à emboîter le pas dans l’embellissement de la ville tout en jouant un rôle clé dans la lutte aux changements climatiques.

Cette initiative, qui provient de l’évaluation réalisée par les Fleurons du Québec, vise à ce que les institutions ainsi que les entreprises dans le domaine commercial et industriel réalise des aménagements afin d’enjoliver leur milieu.

Volet : Plantation d’arbres

Le projet déposé est admissible à une subvention pouvant aller jusqu’à 50% des travaux sans excéder le maximum de 2 500 $ de subvention. Le coût des travaux soumis doit être lié uniquement à l’achat et à la plantation des arbres.

Pour être admissible, le projet sera analysé selon les critères suivants :

- réduction d’un îlot de chaleur;

- plantation diversifiée et bien adaptée au site (essences variées et bonne rusticité);

- l’espace choisi doit permettre la pérennité de l’aménagement;

- calibre minimal des arbres doit être de 30 mm de tronc;

- reboisement de surfaces gazonnées ou de talus accepté avec calibre minimal de 100

cm pour feuillus et 80 cm pour conifères.

Conditions d’admissibilité

Les entreprises et institutions qui souhaitent bénéficier de cette aide doivent remplir le formulaire d’inscription, soumettre un plan d’aménagement faisant état de la nature des travaux, la localisation, les dimensions et une liste des arbres ou végétaux ainsi qu’estimer le coût des travaux en lien avec la demande de subvention.

Les responsables du programme procéderont à l’inspection des travaux avant de procéder au versement de la subvention afin de s’assurer que les travaux sont conformes au plan d’aménagement soumis.

La date limite pour soumettre son projet est le 31 mai prochain. Vous pouvez le faire en vous rendant sur le site Web de Ville de Saint-Georges ou en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/43r8W8x.

Pour toute question, il est possible d’écrire à la Ville à l’adresse suivante soit [email protected].