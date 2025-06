La MRC des Etchemins renforce la protection de ses terres

La MRC des Etchemins a mis en ligne sur son site web les détails concernant le nouveau règlement en vigueur visant à protéger les terres en culture sur le territoire ainsi que son Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH).

Le règlement de contrôle intérimaire (RCI) no. 146-23 favorisant la pérennité et la culture des terres agricoles de la MRC des Etchemins est entré en vigueur le 14 mai 2025. Occupé à près de 90 % par la forêt, le territoire de la MRC dispose de peu de terres en culture et c’est dans ce contexte qu’elle a adopté le présent règlement. Ces superficies, déjà rares, « perdent du terrain » au profit de la forêt ou du développement, compromettant ainsi le capital agricole des Etchemins.

Comme le stipule le nouveau règlement, il est dorénavant interdit de planter des arbres et/ou des arbustes, ou encore de laisser croître des arbres et/ou des arbustes (enfrichement) au-delà d’une hauteur d’un mètre sur une partie ou sur l’entièreté d’une terre potentiellement cultivable, sauf pour quelques exceptions.

Le plan régional des milieux humides et hydriques

Le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) a été élaboré conformément aux exigences de la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques visant à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement du Québec, notamment en ce qui concerne le maintien d’un bilan sans perte nette.

Ce plan dresse un portrait des milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC des Etchemins, présente l’analyse, les enjeux ainsi que les priorités identifiées en matière de protection des milieux humides et hydriques. Déployé sur un horizon de 10 ans, le plan propose également une série d’actions concrètes. Dès les premières étapes, il met l’accent sur l’approfondissement des connaissances des milieux humides et hydriques, notamment par le déploiement d’outils de sensibilisation destinés à la population.

L’élaboration du PRMHH, amorcée en 2019, résulte d’un travail collaboratif impliquant l’ensemble des MRC de la région de Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis. Il a été fait en concertation avec plusieurs partenaires issus des milieux municipaux, environnementaux, agricoles et forestiers.

Consultez tous les détails sur le site web de la MRC : https://www.mrcetchemins.qc.ca/plan-regional-des milieux-humides-et-hydriques/.