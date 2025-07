Veille d'orages violents en Beauce-Etchemin

La Ville de Beauceville a complété avec succès sa première campagne de reboisement en partenariat avec Arbre-Évolution, en plantant plus de 5000 arbres et arbustes dans des zones inondables. L’initiative s’est déroulée sur dix jours en juin dernier et a mobilisé plus de 100 bénévoles, dont de nombreux élèves des écoles secondaires locales. Le ...