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Environnement

Rafales, grêle et forte pluie

Risque d’orages violents pour la région

Risque d’orages violents pour la région
Photo: Germain Chartier / EnBeauce.com

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Environnement Canada a émis une veille d’orages violents pour la journée de ce mardi 14 juillet.

Selon l’organisme fédéral, les conditions seront propices à la formation d’orages violents cet après-midi et ce soir. Ces orages pourraient produire de fortes rafales, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.

Un risque de tornade est également mentionné dans l’alerte.

Environnement Canada prévient aussi que les activités nautiques pourraient devenir dangereuses en raison de rafales violentes et soudaines sur les plans d’eau.

La population est invitée à demeurer prudente et à surveiller les alertes et les prévisions météorologiques au cours de la journée.

L’organisme rappelle également qu’il faut se mettre à l’abri dès que le tonnerre se fait entendre, puisque la foudre peut causer des blessures graves.

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