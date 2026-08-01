La saison du bleuet en corymbe a commencé

La saison du bleuet en corymbe est maintenant commencée dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Producteurs et productrices invitent donc la population à découvrir les bleuets d'ici. Plusieurs bleuetières de la région ont débuté la vente et l’autocueillette de leurs petits fruits.

En Beauce, il est possible de ramasser des bleuets dans les endroits suivants:

- à la Bleuetière Sartigan (1247, 1re Avenue Sartigan, Saint-Georges),

- à la Ferme G. Pomerleau inc. (38, 6e Avenue Nord, Saint-Georges),

- au Roy de la Pomme Enr (020 Avenue de Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges),

- chez le Jardinier Huard Inc. (176, rang des Érables, Saint-Joseph de Beauce),

- à la Bleuetière Goulet (2041, route 112, Saint-Frédéric),

- à la Bleuetière Marland (2230 Route St-Louis, Sainte-Marie).

Notons que Chaudière-Appalaches est l'une des régions importantes de production du bleuet en corymbe au Québec, et les entreprises agricoles de la région sont prêtes à accueillir les consommateurs à la ferme et à garnir les marchés de leurs délicieux fruits. Ce bleuet se distingue par sa grosseur, sa fermeté et son goût sucré, en faisant un choix idéal pour la consommation fraîche, les recettes estivales et la congélation. « La saison estivale est le moment parfait pour découvrir les bleuets en corymbe du Québec et rencontrer les producteurs qui les cultivent avec soin. Chaque achat local contribue directement à soutenir les entreprises agricoles d'ici et à dynamiser les régions », a souligné Benoit Coulombe, président de Bleuet Corymbe Québec, coopérative.