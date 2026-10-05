En Beauce
Première chute de neige et de grêle de la saison
La Beauce a officiellement vue ses premiers flocons de la saison ce lundi matin ainsi qu'une première chute de grêle, notamment dans le secteur de Saint-Honoré-de-Shenley.
Selon Météo média, cette météo s'explique par le passage d'un système dépressionnaire qui est suivi par une descente d'air froid.
Après que la température ait chuté la nuit dernière, certains Beaucerons se sont réveillés avec de la neige ou de petits grêlons dans leur jardin.
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