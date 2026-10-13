Mobili-T lance son guide de bonnes pratiques en mobilité durable pour les employeurs

Mobili-T lance aujourd’hui son nouveau guide intitulé Mobilité durable en région : des solutions concrètes pour faciliter la mobilité durable chez les employeurs.

Destiné aux employeurs des régions de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le guide propose des mesures concrètes et des exemples d’initiatives qui peuvent être adaptés aux réalités des organisations, et ce, peu importe leur taille ou leurs ressources.

La mobilité, un enjeu de gestion pour les employeurs

Selon l'organisme mandaté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, la gestion des déplacements par les employeurs peut contribuer à améliorer l’accessibilité aux lieux de travail, à élargir le bassin de recrutement et à réduire certains irritants liés aux déplacements.

Le guide présente des actions regroupées autour de quatre grands axes : les politiques et pratiques internes, la promotion et la sensibilisation, les services et infrastructures de mobilité durable ainsi que la représentation des besoins. Il vise surtout à rendre le passage à l’action plus simple, en permettant aux employeurs de cibler les mesures qui correspondent à leur contexte et à leurs capacités.

« Les employeurs disposent de plusieurs leviers pour agir sur la mobilité de leur personnel, et ce, même lorsqu’ils ne peuvent pas intervenir directement sur l’offre de transport. L’objectif du guide est de rendre ces leviers concrets et accessibles, aﬁn que les organisations puissent commencer par des actions qui répondent réellement à leurs besoins », a souligné Valérie Marcon, directrice générale de Mobili-T.

Le contenu de cet ouvrage a été développé à partir de l’expertise de Mobili-T, mais également des échanges menés avec des acteurs et des employeurs des cinq territoires visés. Des initiatives existantes ont notamment été documentées aﬁn d’illustrer différentes façons d’agir ainsi que de montrer comment des mesures peuvent être adaptées à différents contextes organisationnels.

« Nous voulions éviter de proposer une liste de solutions théoriques qui fonctionneraient de la même façon partout. Les échanges avec les milieux nous ont permis de mieux comprendre les obstacles auxquels les employeurs sont confrontés, et surtout, de mettre en valeur des pratiques qui sont déjà expérimentées par des organisations d’ici », a ajouté Francesca Jacob-Thibault, chargée de communication et mobilisation chez Mobili-T.

Lancement du guide dans les milieux

Aﬁn de présenter le guide directement aux organisations concernées et de poursuivre les échanges sur les enjeux de mobilité, Mobili-T entreprendra une tournée de cinq événements de lancement. Dans la région, l'événement se tiendra ce mercredi 14 octobre à 13 h 30, à Vallée-Jonction.

Ce sera l'occasion, pour les organisations participantes, de découvrir le guide, d’échanger sur les enjeux qui inﬂuencent les déplacements de leur personnel et de réﬂéchir aux mesures pouvant être mises en place dans leur propre contexte.

Le projet est réalisé grâce au soutien ﬁnancier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide ﬁnancière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable – MobilisActions.