Opération Opuscule : Maxime Quirion Gilbert retrouve sa liberté

Maxime Quirion Gilbert, qui a été arrêté à la suite de l’opération Opuscule du 7 décembre, a été remis en liberté jeudi (14 décembre).

À lire également Opération Opuscule : 440 plants de cannabis saisis dans la région

Faisant face à six chefs d’accusation, dont vol, il a plaidé coupable à quatre de ceux-ci. Les deux autres ont été « en arrêt des procédures ». Par conséquent, les accusations ont été tombées.

Les vols ont été commis entre le 15 décembre 2016 et le 6 décembre 2017. Quirion Gilbert, 23 ans, est de Saint-Georges.

Il a été libéré avec des engagements à respecter et sera de retour en cour le 9 janvier.

L’opération Opuscule, avait permis l’arrestation de trois individus (Maxime Quirion Gilbert, Guillaume Gilbert et Pier-Jean Lajoie) et 440 plants de cannabis avaient été saisis en plus de 34 grammes de cocaïne.