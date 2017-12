Le lundi 18 décembre, vers 5h du matin, une voiture a été incendiée sur la 90e Rue, à Saint-Georges, en raison d'un objet inflammable comparable à un cocktail Molotov qui aurait été lancé dans l'habitacle.

Selon l'agente d'information de la Sûreté du Québec, Christine Coulombe, le feu se serait éteint de lui-même. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie et obtenir plus d'informations sur l'origine criminelle de l'évènement.