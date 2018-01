Ce matin (10 janvier), une dame de 41 ans et originaire de Lac-Etchemin, a été retrouvée à Lévis, sur la rue Saint-Dominique, près de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Elle était portée disparue depuis mardi et on ne craint pas pour sa vie.

Lors de l’arrivée des secours vers 8 h 30, elle était inconsciente et son identité reste inconnue.