Une « importante » quantité de verglas attendue en Beauce et dans les Etchemins

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante ce matin, lundi le 22 janvier 2018, à 4 h 48. L'avis concerne les secteurs de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin.

L'agence gouvernementale explique sur son site Web que « de la pluie verglaçante devrait commencer à tomber ce soir sur le sud-ouest du Québec et persister mardi ».

« Une importante quantité de verglas, soit de 10 à 15 millimètres, est possible, particulièrement sur les vallées du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais », est-il possible de lire sur l'avis d'Environnement Canada.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement deviendront glacées, glissantes et dangereuses à partir de ce soir, lundi le 22 janvier en Beauce et dans les Etchemins aux dires de l'agence gouvernementale. Cette dernière précise aussi qu'une accumulation de glace pourrait casser des branches d'arbres.

Environnement Canada suggère donc aux citoyens des secteurs mentionnés ci-haut d'évaluer la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.



Rappelons qu'un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque « de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionne des accumulations de verglas ».



Prévisions détaillées pour la Beauce et les Etchemins

Environnement Canada prévoit pour aujourd'hui, lundi le 22 janvier 2018, une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 6 degrés.

Il y aura ensuite, ce soir et cette nuit, de la neige se changeant en grésil en fin de nuit, avec une accumulation de neige et de grésil de 10 centimètres et une température de minimum moins 11 degrés.

Pour ce qui est du mardi 23 janvier prochain, l'agence gouvernementale prévoit du grésil se changeant en pluie verglaçante le matin, avec un maximum de zéro degrés, et pour la nuit de mardi à mercredi, de la pluie verglaçante ou de la neige avec un minimum de moins 7 degrés.