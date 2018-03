Opérations de sécurité routière en motoneige dans les sentiers de la Chaudière-Appalaches

Les policiers des MRC de Bellechasse et de Montmagny ont effectué plusieurs opérations de sécurité routière en motoneige dans les sentiers de la région de la Chaudière-Appalaches au cours de la fin de semaine des 24 et 25 février derniers. Pour la semaine de relâche qui débute aujourd'hui, lundi le 5 mars 2018, les policiers motoneigistes ont d'ailleurs plusieurs sorties de prévues dans les différents sentiers de la région.

Lors d’une opération cinémomètre, un indicateur de la vitesse, dans le secteur de Saint-Vallier, ils ont capté un premier conducteur âgé dans la quarantaine qui circulait à plus de 170 km/h dans une zone de 70 km/h. Ce dernier s’est vu remettre un constat d’infraction d'un montant de 1 198 $.



Quelques minutes plus tard, un deuxième motoneigiste dans la cinquantaine a été capté et intercepté alors qu’il circulait à plus de 180km/h dans la même zone. Celui-ci s’est vu remettre un constat d’infraction au montant de 1 329 $.

Lors de ces opérations, les policiers ont aussi vérifié les droits d’immatriculation, le port du casque et les équipements requis sur les véhicules en lien avec la loi sur les motoneiges.