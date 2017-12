Une aide financière de 850 000 $ pour la motoneige et le VTT dans la région

Un total de 35 clubs de motoneige et de VTT de la région Chaudière-Appalaches se partageront une aide financière de 852 388 $, qui leur permettront d'assurer l'entretien des sentiers ainsi que la pérennité de la pratique de la motoneige et du VTT dans un cadre sécuritaire et respectueux de l'environnement.

C'est la ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Dominique Vien, qui en a fait l'annonce ce mercredi 20 décembre. À noter que le budget provient de la contribution des propriétaires de véhicules hors route lors de l'immatriculation de leur véhicule. Ces sommes sont transférées au Fonds des réseaux de transport terrestre.

Doté d'un budget global disponible de 6,5 M$ pour l'année financière 2017-2018, le programme d'aide aux clubs de motoneige comprend deux volets :

l'entretien des sentiers reconnus par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) dans le but de renforcer leur permanence, ainsi que l'achat d'équipements.

un volet sécurité et environnement visant à favoriser une signalisation adéquate des sentiers agréés par la FCMQ et la réalisation d'activités et de projets ayant pour but de soutenir les clubs de motoneige qui y sont affiliés afin d'améliorer la pratique de cette activité.

« L'aide financière annoncée aura un impact direct sur la qualité de l'expérience que vivront les adeptes d'ici, mais aussi les touristes qui choisissent cette activité pour découvrir notre belle région », a déclaré la ministre de la région Chaudière-Appalaches Dominique Vien.

Une enveloppe de 5,9 M$ pour les quads

En plus de contribuer à soutenir la pratique de la motoneige dans de meilleures conditions, l'annonce d'aujourd'hui comprend aussi une aide financière disponible de 5,9 M$ dans le programme d'aide financière aux véhicules tout terrain du Québec pour l'année financière 2017-2018. Deux volets sont aussi compris dans cette aide :

l'entretien sécuritaire des sentiers reconnus par la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ainsi que l'achat d'équipements.

favoriser une signalisation adéquate de sentiers agréés par la FQCQ et la réalisation d'activités et de projets ayant pour but de soutenir la FQCQ ainsi que les clubs ou les associations affiliés.

Détail de l'aide financière dans la région