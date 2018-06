Plusieurs zones de travaux dans la région pour la semaine du 10 au 16 juin

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrifications des transports du Québec nous a informé que plusieurs zones de travaux débutent ce lundi 11 juin.

Premièrement, à Saint-Martin sur la route 204 en direction est et ouest entre l'intersection de la route 269 et du ruisseau Stafford, il y aura des travaux de reconstructions de trois ponceaux.

Du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h 30, et le vendredi, entre 7 h et 12 h, une voie sur deux sera disponible. Circulation en alternance, sur voie déviée, avec des signaleurs ou des feux de circulation.

Du lundi au jeudi, entre 17 h 30 et 7 h, circulation en alternance, sur voie déviée, avec des feux de circulation.

Ensuite, à Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce sur la route 73 entre les kilomètres 61 et 72 en direction nord et sud, aura lieu des travaux d'asphaltage.

Du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h 30, et le vendredi, entre 7 h et 12 h, une voie sur deux sera disponible. Circulation en alternance, sur voie déviée, avec des signaleurs ou des feux de circulation.

Du lundi au jeudi, entre 17 h 30 et 7 h, circulation en alternance, sur voie déviée, avec des feux de circulation.

Finalement, à Saint-Évariste-de-Forsyth et Saint-Hilaire-de-Dorset auront lieu des travaux de réfection de ponceaux sur le rang Saint-Hilaire en direction nord et sud entre le village de Saint-Hilaire-de-Dorset et l’intersection de la route 108.

En tout temps, une voie sur deux sera disponible. Circulation en alternance avec des signaleurs, du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h 30 et le vendredi, entre 7 h et 12 h. Le soir, la nuit et la fin de semaine, circulation en alternance, avec des feux de circulation.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.