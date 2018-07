EN BREF | Travaux sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports souhaite vous informer qu’il y a, dès aujourd’hui, des travaux sur la route 276 dans le secteur de Saint-Joseph-de-Beauce, afin d'effectuer la réfection de la chaussée et de ponceaux. Les travaux se dérouleront du 16 juillet au 24 août dans les directions est et ouest entre l’échangeur 72 (route 276) de l’autoroute 73 et le rang Sainte‑Suzanne.

Du 16 au 27 juillet, du lundi 7 h au vendredi 12 h, une voie sur deux sera disponible, et la circulation sera en alternance avec des feux de signalisation.

Du 6 au 24 août, du lundi 7 h au vendredi 18 h, une voie sur deux sera disponible, et la circulation sera en alternance avec un véhicule-escorte, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h. Le soir et la nuit, du lundi au jeudi, la circulation sera en alternance avec des feux.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.