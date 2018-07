EN BREF | Collision impliquant une moto et un tracteur à Saint-Victor

Un peu avant 16 h, une collision est survenue entre un tracteur et une motocyclette à Saint-Victor. Sur la moto, il y avait deux passagers. L'incident s'est produit à l'angle du 1er Rang et de la route 108.

Un tracteur de ferme d'épandage de lisier, de Dany Rodrigue, aurait percuté la motocyclette. Sur le coup, le conducteur du tracteur ne se serait pas arrêté. Il est toutefois revenu sur les lieux quelques minutes plus tard. Les urgences sont en route ; les premiers répondants y sont déjà.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les blessures causées par l'accident seraient mineures.

Ce qui s'est passé

Selon Ann Mathieu, du Service des communications avec les médias de la SQ, le tracteur de ferme roulait sur la route 108 et se trouvaient derrière lui un véhicule et une motocyclette. La moto, sur laquelle les deux passagers étaient un homme et une femme, a tenté de dépasser sur une ligne double le véhicule et le tracteur. Sauf que ce dernier avait déjà débuté son virage à gauche, et c'est alors qu'est survenue la collision.

La vie des motocyclistes n'est pas en danger.

La route 108 a été fermée à la circulation le temps que la scène soit reconstituée.