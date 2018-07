Hier, dimanche le 23 juillet, M. Clovis Gilbert a été retrouvé à 100m de la route dans le rang 4 à St-Côme-Linière à 10 h 19 de l'avant-midi. L'endroit était non accessible par VTT et les policiers ont dû transporter l'homme sur une civière. Des couvertures et de l'eau ont été transportés sur place pour lui venir en aide. Il a été conduit à l'hôpital de manière préventive pour cause de déshydratation, mais son état de santé demeure stable.