Une deuxième zone de travaux s'installe à Saint-Benoît-Labre

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec nous a informé que d'autres travaux seront réalisés à Saint-Benoît-Labre dès le lundi 17 septembre.

Du 17 septembre au 19 octobre, des travaux de remplacement de ponceaux seront effectués sur la route 271, en directions nord et sud, entre les rues Binet et de la Renaissance.

Du 17 au 24 septembre et du 8 au 19 octobre, la circulation se fera en alternance, entre 7 h et 17 h, avec des signaleurs. La circulation se fera en alternance également, mais avec des feux de signalisation en l'absence de signaleurs, le soir, la nuit et la fin de semaine.

Du 24 septembre au 8 octobre, ça se corse : la route sera complètement fermée, et ce, en tout temps. Le ministère suggère un détour par la rue Industrielle, le rang Saint-Charles et la route Baillargeon.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », mentionne le ministère dans un communiqué de presse.

Le ministère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs.