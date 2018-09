La piscine de Ste-Justine sera fermée tout l'automne

La piscine de l’école des Appalaches, à Sainte- Justine, restera hors d’usage au moins jusqu’à la fin de décembre 2018.

En effet, on devra y effectuer des travaux importants à cause d’une fuite provenant vraisemblablement du drain de fond. Le centre d’éducation des adultes de Saint- Prosper et de Sainte-Justine ne pourra donc pas y offrir des cours de natation cet automne.

En décembre, la situation sera réévaluée et on déterminera si les cours prévus pourcet automne pourront être offerts à l’hiver.