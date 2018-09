EN BREF | Fermeture de la route 112 à Vallée-Jonction

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports nous a informé par voie de communiqué que des travaux de réfection de la route 112 seront réalisés à Vallée-Jonction à partir de demain.

Ces travaux seront effectués sur la route 112 (directions est et ouest), entre les routes du Pont et 173, entre le 19 septembre et le 9 novembre prochains. La municipalité de Vallée-Jonction les supervisera.

La route 112 sera fermée durant la totalité des travaux. Pour les véhicules, un détour est possible par la rue par la rue Jacob, la route Président-Kennedy et la route 112. Pour les véhicules lourds, le détour se fait par l’autoroute 73, la route 276, la route 173 et la route 112.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », selon le ministère.

Le ministère rappelle aux usagers de la route que le respect de la signalisation en place est primordial.