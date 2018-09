Travaux : la rue Principale en travaux à Sainte-Hénédine

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec nous a informé par voie de communiqué que des travaux de services publics seront réalisés à Sainte-Hénédine.

Ces travaux, supervisés par la municipalité, débuteront le 1er octobre et se poursuivront jusqu'au 12 octobre prochain. C'est la rue Principale, à la hauteur de la rue de l'Église, qui fait l'objet de ces travaux.

La route sera fermée du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h 30, et le vendredi, entre 7 h et 18 h. Un détour est possible par la route 275, la route 216, le rang Saint-Jean-Baptiste et la route Saint-Thérèse.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », mentionne le ministère.

Le ministère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité de tous.