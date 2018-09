Un individu se fait saisir de la drogue sur la 1ère avenue

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, vers 2h15, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont interpellé un individu dans le stationnement derrière un établissement licencié de la Première avenue, à St-Georges.

Des motifs suffisants établis par les policiers ont permis de procéder à une fouille de l’individu et du véhicule. Une vingtaine de grammes d’une substance qui pourrait être de la cocaïne, un peu plus de 2 grammes de cannabis et du matériel relié au trafic de stupéfiants ont été saisis. Le véhicule du suspect a aussi été saisi comme bien infractionnel. L’homme de 64 ans de Québec a été libéré avec la promesse de comparaitre.