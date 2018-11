Un important vol a été commis sur la Terre des Menhirs

Un important vol d'objets de collection a été commis sur le terrain médiéval des Terres des Menhirs à St-Victor de Beauce, dans la nuit du 29 au 30 septembre 2018.

Cinq épées de collection et une hache Viking ont été volées. Une machette, une statue en métal de Chevalier Templier et une tête de Gorgone ont aussi été dérobées. Le tout est évalué à plus de 2000$. De plus, les lieux ont été vandalisés.

Une récompense de 200$ est offerte à toute personne qui aiderait l’organisation à l’arrestation des voleurs à la récupération des objets. Les gens sont priés de communiquer avec Mario au 418-588-6659 ou de communiquer avec le poste de la Sûreté du Québec de St-Joseph.