Grave collision à Sacré-Coeur-de-Jésus

Vers 19h20 plus tôt ce soir, un accident a eu lieu à Sacré-Coeur-de-Jésus, près de l'intersection de la route 112 et 271. L'accident est survenu plus précisément entre le 8ème rang et la route 271 en direction de Ste-Clotilde.

Une automobile serait directement entrée en collision avec la remorque d'un camion.

On ignore toujours s'il y a des blessés au moment d'écrire ces lignes. L'automobile semble être restée coincée sous la remorque.

Vers 19h35, la route 112 a été rouverte.