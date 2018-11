Le Régiment de la Chaudière organise une simulation d'attaque ouverte au public

Cette fin de semaine, le Régiment de la Chaudière est de passage sur l’île Ronde à Beauceville. Plus de soixante militaires prendront part à un exercice bien particulier qui inclura une simulation d’attaque ouverte au public.

Le Caporal-chef, Dave Laflamme, expliquait qu’en plus de permettre au régiment de s’entraîner, l’événement permettra de promouvoir le régiment de la Chaudière.

« L’objectif est de se faire voir et pouvoir être en contact avec la population locale. L’événement aidera aussi à démystifier ce que l’on fait au cours d’un entraînement. »



Dave Laflamme, Caporal-chef

Lors de la simulation de demain, les spectateurs pourront s’attendre à voir des véhicules se déplacer avec un peloton, soit l’équivalent de 30 à 40 militaires qui vont venir prendre d’assaut l’île. Dans les bâtiments construits aujourd’hui par les réservistes, il y aura des ennemis, joués par d’autres réservistes, ils porteront un uniforme de couleur différente. Il y aura une base d’appui feu et une section d’attaque qui devront venir contrôler le bâtiment, neutraliser les ennemis et possiblement, évacuer un «otage». Des membres du régiment seront peut-être appelé à prodiguer les premiers soins et à faire l’extraction des blessés par véhicule.

C’est la première fois que le régiment s’adonne à un exercice du genre. Les curieux pourront manipuler ou observer certaines armes sous la supervision des réservistes, telles que C6, C7, M203, M72 ainsi que le mortier. Des militaires seront même présents cette nuit sur l’île Ronde dans le but d’assurer la sécurité des équipements. Les réservistes sur place pourront répondre aux questions du public, ainsi qu’aider dans un éventuel processus d’enrôlement.

Pour s’enrôler dans la réserve, il faut fournir, au minimum, 37 jours de travail par année. Le Sergent Pierre Rioux a observé un changement dans le profil des personnes qui s’enrôlent. Auparavant croit-il, il s’agissait plutôt d’étudiants, maintenant il s’agit davantage de travailleurs à temps plein.

La simulation d’attaque aura lieu demain de 11h à 13h. Le Régiment de la Chaudière sera présent toute la journée.