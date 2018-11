Vol d'objets dans une demeure de Saint-Prosper

Dans la soirée du 27 octobre, des individus sont entrés par effraction dans une demeure de Saint-Prosper. Ils y ont volé plusieurs objets, dont des bijoux.

En plus des bijoux, un lecteur DVD, des DVD, un système de son, un hélicoptère téléguidé et deux manteaux de cuir ont été volés. Personne n'a été arrêté jusqu'à présent ; une enquête est en cours.

« Si vous vous faites offrir un de ces objets à rabais, soyez vigilants, vérifiez sa provenance, vérifiez à qui il appartenait et vérifiez si un numéro de série ou d’identification n’aurait pas été rayé. Dans le doute, refusez la transaction et contactez votre poste de police local », mentionne la Sûreté du Québec.

Capacités affaiblies et saisie de drogues

Ces derniers jours, sept personnes, dont six hommes et une femme, ont été arrêtées pour conduite avec capacités affaiblies. Tous sont âgés entre 19 et 40 ans. Précisons que les sept suspects ont été libérés sur promesse de comparaître.

Deux de ces personnes avaient de la drogue en leur possession. Dans un cas, un individu a été arrêté pour avoir de la cocaïne en sa possession ; dans l'autre, un individu a été arrêté pour avoir de la méthamphétamine en sa possession.

« Trois ont refusé de fournir un échantillon d’haleine à l’aide de l’appareil de détection approuvée. Rappelons que le refus de fournir un échantillon d’haleine ou de passer les épreuves de coordination de mouvements constituent en soi une infraction au code criminel », ajoute la Sûreté du Québec.

Enfin, à Saint-Georges, une femme âgée de 29 ans a été arrêtée à l'angle de la 2e Avenue et de la 121e Rue pour possession de méthamphétamine.