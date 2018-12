Saisie de métamphétamines, arrestation pour fraude et autres méfaits en Beauce

Plusieurs méfaits ont eu lieu en Beauce durant les derniers jours, notamment à Saint-Georges, à St-Isidore et à St-Benjamin.

Lors de leur patrouille, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont aperçu deux individus qui déneigeaient un véhicule à Saint-Georges. En voyant les policiers, les individus ont pris la fuite à pied, mais ils ont rapidement été rattrapés. Les policiers ont saisi une arme à impulsion électrique (taser gun) et des comprimés de méthamphétamines. Le véhicule des suspects était rapporté volé à Québec. Les deux individus de 23 et de 31 ans ont été arrêtés pour possession d’une arme prohibée, recel de plus de 5000 $, de possession de méthamphétamines et d'entrave au travail des policiers.

Le 6 décembre, les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont procédé à l’arrestation d’une femme de 32 ans de Saint-Isidore pour fraude de plus de 5000 $ et méfait public. La suspecte est soupçonnée d’avoir réclamé aux assurances le montant de son véhicule volé alors qu’il y aurait eu collusion avec le présumé voleur. Un homme de 30 ans a d’ailleurs été appréhendé le 7 septembre dernier pour recel, puisqu’il était en possession dudit véhicule rapporté volé en date du 11 juillet à Beauceville.

Une enquête est également en cours pour déterminer les causes d’un incendie suspect d’une cabane à sucre survenu le 9 décembre 2018 dans le secteur de la 1e Avenue nord à Saint-Georges.

Et dans la nuit du 3 décembre, des dommages ont été causés à une résidence située sur la route 275 à Saint-Benjamin. Un individu a lancé un projectile, fracassant ainsi une fenêtre de la façade de la maison. L’enquête se poursuit afin d’identifier un suspect.