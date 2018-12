La police de Thetford Mines recherche Jean-Guy Raymond

Jean-Guy Raymond, âgé de 29 ans, est recherché par les autorités policières pour des accusations relatives à l’invasion de deux domiciles survenues au mois de mai dernier à Thetford Mines.

La Sûreté municipale de Thetford Mines demande à quiconque détenant des informations permettant de localiser Jean-Guy Raymond ou d’en savoir plus sur les deux invasions de domicile de communiquer au plus vite avec la Division des enquêtes criminelles en composant le 1-418-338-0111 ou de communiquer avec «Échec au crime» 1-800-711-1800. L’homme est d’une taille de 1,69 m, il a les yeux bruns et les cheveux bruns et rasés.

Au mois de mai dernier, Jean-Guy Raymond ainsi que Ruach Asselin s’étaient introduit dans deux domiciles de Thetford Mines le visage masqué avec une arme de poing. Ils se sont d’abord introduits dans le domicile d’un couple de septuagénaires, mais avaient quitté les lieux en laissant les victimes sans blessure physique.

La nuit suivante, ils se sont introduits par effraction dans le domicile d’un homme d’une cinquantaine d’années. L’homme a été frappé à plusieurs reprises en tentant de se défendre. Les agresseurs ont quitté les lieux avec le véhicule le la victime et son coffre-fort. L’homme avait dû être transporté à l’hôpital pour soigner de multiples fractures au visage ainsi qu’une commotion cérébrale.

Suite à une enquête de la Sûreté municipale de Thetford Mines, les deux suspects ont pu être identifiés. Ruach Asselin a comparu au Palais de justice de Thetford Mines sous les accusations suivantes :

Introduction par effraction (deux chefs) ;

Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction ;

Voies de fait grave ;

Vol d’un véhicule ;

Incendie criminel ;

Port de déguisement dans un dessein criminel.

Ruach Asselin est retourné derrière les barreaux du centre de détention de Trois-Rivières, il était détenu préalablement pour des accusations similaires. Il devra se représenter devant le tribunal le 25 février 2019.