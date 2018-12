Excès de vitesse, collisions et autres incidents dans les MRC de la Beauce

Plusieurs incidents sont survenus sur les routes au cours des derniers jours dans les MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins. En voici un résumé.

Sécurité routière

Le 16 décembre vers 16 h 30, les patrouilleurs du poste de la MRC des Etchemins ont intercepté un véhicule qui circulait à près de 135 KM/H, dans une zone de 70, sur la route 275 à Saint-Prosper. Le conducteur, un homme de 18 ans de Saint-Prosper, s’est vu remettre un constat d’infraction de 1298 $, incluant l’amende et les frais. Il a perdu également 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Durant la fin de semaine, il y a eu plusieurs opérations en récréotouristique sur les chemins publics, dans les sentiers de motoneige et de VTT. Sur un total de 4 opérations sur le territoire de la MRC des Etchemins, un constat d’infraction a été délivré ainsi que deux avertissements.

Collisions

Durant la période du 12 au 18 décembre, les patrouilleurs du poste de la MRC de Beauce-Sartigan sont intervenus dans 30 collisions matérielles et 8 collisions avec blessés; ils ont procédé à l’arrestation d’un conducteur en capacités affaiblies, qui circulait sur la route 271 à Saint-Éphrem.

Le 13 décembre 2018 vers 6 h 30, une collision mortelle est survenue sur l’avenue Lambert à Beauceville. La collision impliquait 2 véhicules dans un face-à-face. Un homme de 46 ans de Saint-Georges a perdu la vie dans cette collision.

Les patrouilleurs de la MRC des Etchemins sont intervenus pour 2 collisions avec dommages matériels et 1 collision causant des blessures mineures.

Incident inusité à Beauceville

Le 13 décembre, vers 19 h 30, les patrouilleurs du poste de la MRC de Robert-Cliche ont été appelés pour une situation un peu inusitée survenue au CSSS de Beauceville. Un chevreuil a fracassé une porte vitrée et était entré à l’intérieur du bâtiment. Sur place, des membres du personnel de la maintenance avaient localisé et confiné le chevreuil dans un corridor, où aucun occupant ne circulait et où le risque de fuite était minime. Les agents de la faune ont été appelés en renfort; ceux-ci ont pris en charge l’animal par la suite.