L'ex-camionneur Mareck Dupuis est de retour en cour

L’ex-camionneur de Saint-Martin, Mareck Dupuis, sera de retour en cour aujourd’hui au Palais de justice de Saint-Joseph. Il fait face à plusieurs chefs d’accusation. Il est accusé de négligence criminelle causant la mort, de conduite dangereuse causant la mort et de négligence criminelle causant des lésions.

Son arrestation avait eu lieu le 16 janvier 2018 après une collision mortelle entre son camion et une voiture. Le lieu de l’accident s’est déroulé à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118e à Saint-Georges. L’accident a causé la mort d’Anne-Sophie Veilleux âgée de 18 ans et blessant sévèrement sa passagère du même âge. Depuis son arrestation, Dupuis a comparu en cour à cinq reprises. Les conditions à sa liberté comprenaient l’interdiction de conduire un véhicule à moteur et de subir une évaluation psychiatrique.