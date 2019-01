Une tempête colossale prévue pour dimanche

Une importante tempête de neige touchera le Québec dimanche, ce qui pourrait entraîner des accumulations 20 à 40 cm. La Beauce risque d’être au coeur du système dépressionnaire dont la trajectoire n’est pas encore exacte.

Les régions les plus touchées seront l’Estrie, Gaspé et Chaudière-Appalaches. Cette dépression provient du Colorado et s’est renforcée en se fusionnant à une autre qui s’est formée dans le golfe du Mexique.

La température froide de - 18° Celsius annoncée accélérera l’accumulation de neige au sol. De forts vents pourraient aussi causer des blizzards.

Pour connaître l'accumulation exacte de neige, il faudra que la trajectoire du système dépressionnaire se précise. Une chose est certaine, les conditions routières seront très difficiles.